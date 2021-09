Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarabia révèle le rôle de Cristiano Ronaldo pour son départ !

Publié le 11 septembre 2021 à 9h15 par A.D.

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Pablo Sarabia a été prêté cet été au Sporting. Lors de sa présentation, l'attaquant espagnol a reconnu que la passage de Cristiano Ronaldo dans le club basé à Lisbonne avait influencé son choix.

Alors que Lionel Messi a signé au PSG, Pablo Sarabia a décidé de fuir Paris pour s'engager en faveur du Sporting. Prêté pour une saison dans le club basé à Lisbonne, l'attaquant espagnol a expliqué son choix ce mardi. « Pourquoi j'ai signé au Sporting ? Je veux jouer et profiter du football. Je vais continuer à développer mon football et mon jeu. Pour moi, pour ma tête, pour mon bien-être, le mieux est de jouer et d'avoir des minutes. Ce qui aurait peut-être été plus difficile pour moi à Paris. C'est la vérité » , a confié Pablo Sarabia en conférence de presse. Présenté ce vendredi par le Sporting, l'attaquant du PSG en a rajouté une couche et a même avoué que le passage de Cristiano Ronaldo au club l'avait conforté dans son choix.

«Savoir que Figo et Ronaldo ont commencé à jouer ici est un autre stimulant»