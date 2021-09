Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus a déjà tourné la page Ronaldo !

Publié le 11 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Quelques jours après le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus semble avoir bien tourné la page et se projette vers l'avenir.

A la fin d'un mercato totalement fou, Cristiano Ronaldo a décidé de mettre sa pierre à l'édifice d'un marché des transferts qui rester dans l'histoire. En effet, trois ans après son arrivée, le quintuple Ballon d'Or a quitté la Juventus pour retourner à Manchester United où il avait brillé au début de sa carrière. Et pendant que les Red Devils se réjouissent du retour de CR7, la Vieille Dame tourne la page comme l'explique son directeur sportif Federico Cherubini.

«Le club est toujours la chose la plus importante»