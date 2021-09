Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel annonce déjà un premier problème pour l'été prochain !

Publié le 11 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter l'arrivée d'Ignacio Ramirez, Claude Puel souligne qu'il n'est pas encore sûr de pouvoir conserver son nouvel attaquant en fin de saison.

Dans les dernières heures du mercato, l'AS Saint-Etienne a recruté sa seule et unique recrue estivale avec Ignacio Ramirez qui a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La faible activité des Verts sur le marché s'explique par la situation financière du club. Et c'est d'ailleurs cette situation qui pourrait encore poser problème en fin de saison au moment de lever l'option d'achat d'Ignacio Ramirez, comme l'explique Claude Puel.

Puel a des doutes pour l'avenir de Ramirez