Mercato - PSG : Pochettino s'enflamme pour une «opération brillante» de Leonardo !

Publié le 11 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter l'arrivée de Nuno Mendes, Mauricio Pochettino souligne le très joli coup de Leonardo dans ce dossier.

Cet été, le PSG s'est montré très actif en recrutant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et enfin Nuno Mendes. L'international portugais a débarqué lors de la dernière journée du mercato sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un très joli coup réalisé par Leonardo comme le souligne Mauricio Pochettino.

Pochettino ravi de l'arrivée de de Mendes