Mercato - PSG : Cet énorme tacle envoyé sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 11 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid a particulièrement agité la fin du mercato estival, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin n’a pas manqué de tacler le club espagnol dans sa détermination à recruter l’attaquant du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a cherché à déloger Kylian Mbappé du PSG au cours du mercato estival, et plusieurs offres ont été formulées à cet effet : une première de 160M€, puis une seconde atteignant au total les 180M€ (170M€ +. 10M€ de bonus). Deux propositions rejetées successivement par le PSG, qui n’a donc jamais envisagé de vendre Mbappé. Et ces manières semblent beaucoup faire sourire l’UEFA…

Čeferin se paye le Real Madrid