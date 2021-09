Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Galtier avait tenté un énorme coup chez les Verts !

11 septembre 2021

Avant d'engager Andy Delort à l'OGC Nice, Christophe Galtier avait déjà tenté de faire le forcing pour un de ses anciens clubs, il y a plusieurs années.

Janvier 2017, l’ASSE de Christophe Galtier stagne en plein milieu de tableau à la mi-saison. Avec seulement 18 buts marqués, son attaque composée de Kévin Monnet-Paquet, Nolan Roux, Robert Beric ou encore Romain Hamouma peine à trouver le chemin des filets. De l’autre côté de l’Atlantique, un transfuge de Ligue 1 peine à s’imposer au Mexique. Andy Delort, 3 réalisations en 14 matchs, déçoit grandement.

Galtier a essayé de recruter Delort à l'ASSE