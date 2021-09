Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme regret de Tebas sur le départ de Messi du Barça…

Publié le 11 septembre 2021 à 21h45 par Th.B. mis à jour le 11 septembre 2021 à 21h48

Alors que le PSG a su profiter de l’énorme opportunité qui s’est présentée avec Lionel Messi, le président de la Liga a toujours le départ de l’ancienne star du FC Barcelone en travers de la gorge.

Depuis quelque temps, le FC Barcelone empile les dettes qui s’élèvent à 1,32Md€ selon le nouveau président Joan Laporta qui a été élu en mars dernier. Ayant demandé un audit financier dans la foulée de son élection, Laporta a dévoilé les résultats au mois d’août en justifiant notamment que les finances du club ne permettaient encore une fois de ne pas conserver Lionel Messi. Libre de tout contrat début août, le sextuple Ballon d’or a été contraint de partir et a finalement signé un contrat de deux saisons avec une troisième au PSG. Un départ que n’a toujours pas digéré le président de la Liga : Javier Tebas.

« Le départ de Messi a peut-être été le plus douloureux »