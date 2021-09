Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dégouté par l'arrivée de Messi, il pousse un coup de gueule !

Publié le 11 septembre 2021 à 16h15 par La rédaction

Lionel Messi a rejoint le PSG. Si cette nouvelle fait plaisir aux nombreux supporters parisiens, elle fait jaser chez certains marseillais comme Wesley Fofana !

Lionel Messi a choisi de rejoindre le PSG après 21 ans passés au FC Barcelone. Le club de la capitale lui a proposé un contrat de 2 ans + 1 année en option avec un salaire de 25M€, détaillé en exclusivité par le10sport.com. L’Argentin rejoint donc une armada offensive avec Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi ou encore Neymar. Le choix du sextuple ballon d’or remporte l’adhésion quasi totale des Parisiens.

Fofana pas conquis par ce transfert