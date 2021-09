Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ prend forme !

Publié le 11 septembre 2021 à 13h45 par A.M.

Déjà très actif sur le marché des joueurs libres cet été, le PSG pourrait poursuivre sur sa lancée notamment avec Franck Kessié dont le départ de l'AC Milan se confirme.

Cet été, le PSG a fait une razzia sur les joueurs libres en attirant Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi. Et visiblement, le club de la capitale n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. En effet, fort de cette réussite, le PSG semble bien décidé à poursuivre sur sa lancée et vise d'autres joueurs en fin de contrat à l'image de Paul Pogba, Marcelo Brozovic ou encore Franck Kessié. Et concernant ce dernier, la tendance se confirme.

Négociations stoppées entre Kessié et Milan ?