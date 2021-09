Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de David Luiz est bouclé !

Publié le 11 septembre 2021 à 12h10 par A.D.

Malgré tous ses efforts, l'OM ne bouclera pas la signature de David Luiz. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien défenseur du PSG se dirige vers le Brésil, plus précisément du côté de Flamengo.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet et la fin de son engagement avec Arsenal, David Luiz aurait pu signer à l'OM. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club phocéen a tout tenté pour s'offrir les services de l'ancien défenseur du PSG. Toutefois, Pablo Longoria n'a pas réussi à boucler ce dossier. Alors qu'il ne rejoindra pas l'OM, David Luiz se dirige vers son pays natal, le Brésil, d'après nos indiscrétions du 7 septembre. Une information confirmée par Mundo Deportivo ce samedi.

David Luiz et Flamengo, c'est fait