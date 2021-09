Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme mise au point du FC Barcelone pour Lionel Messi !

Publié le 11 septembre 2021 à 19h45 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a justifié le tweet de félicitations envoyé par le compte du club catalan à Lionel Messi après son record en sélection argentine.

Le FC Barcelone n’a pas oublié Lionel Messi ! Malgré son départ au PSG durant le mois d’août, le club catalan continue de saluer les excellentes prestations de la Pulga notamment sélection argentine. Auteur d’un triplé face à la Bolivie ce vendredi, le joueur est devenu le meilleur buteur international d’Amérique du Sud, dépassant Pelé avec 79 buts. À la suite de ce record, Lionel Messi a reçu un message de félicitations de la part du FC Barcelone. « Félicitations, Leo ! » peut-on lire sur le compte Twitter du club. Une initiative critiquée par certains supporters de la formation blaugrana, étant donné que le joueur n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone.

« Les succès de Messi sont aussi nos succès »