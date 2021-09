Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ligue 1... Le Qatar est remercié pour son recrutement XXL !

Publié le 11 septembre 2021 à 18h45 par D.M.

Président de Clermont, adversaire du PSG ce samedi, Ahmet Schaefer s'est prononcé sur les dépenses des dirigeants qataris et notamment sur l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1.

Le PSG a réalisé un mercato spectaculaire. Le club parisien a enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma, d’Achraf Hakimi, de Lionel Messi et de Nuno Mendes. Un recrutement qui a suscité quelques interrogations notamment auprès de certains dirigeants à l'étranger. « Le mercato du PSG ? J’essaie encore de comprendre comment cela va de pair avec le fair-play financier. Comme le PSG est actuellement en train de se moderniser, nous examinerons de très près comment cela peut être concilié avec les règles de l'UEFA. On s'y tient, puis on attend des autres clubs qu'ils fassent de même. Je ne juge pas trop vite Paris, mais la politique d'achat est déjà énorme. Ce ne sont pas les frais de transfert, ce sont les salaires. Quand j'entends que Messi gagne 40 millions net, ça fait 80 millions brut. En plus Hakimi, Ramos, Donnarumma - beaucoup de choses se rejoignent » avait notamment déclaré le président du Bayern Munich, Herbert Hainer.

« Merci d’amener Messi, merci d’investir dans le foot français »