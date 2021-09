Foot - Mercato

Mercato : Cette amusante déclaration de la Juventus sur les débuts de Ronaldo à United !

Publié le 11 septembre 2021 à 17h58 par La rédaction

Transféré cet été de la Juventus à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a pas étonné son ancien vice-président Pavel Nedved après son doublé contre Newcastle (4-1).