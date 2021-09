Foot - Mercato

Mercato : Cette énorme sortie sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 septembre 2021 à 15h10 par A.D.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année d'engagement avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United. Une nouvelle qui comble de bonheur Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United.

Désireux de quitter la Juventus à un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo est revenu sur ses pas du côté de Manchester United. De retour chez les Red Devils , CR7 devrait refouler la pelouse d'Old Trafford ce samedi après-midi pour la réception de Newcastle. Et avant d'aligner Cristiano Ronaldo pour la toute première fois, Ole Gunnar Solskjaer a fait part de son immense plaisir de l'avoir recruté cet été.

«Depuis l'annonce, il y a un véritable buzz autour du club»