Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait une grosse annonce en coulisses pour Moise Kean !

Publié le 11 septembre 2021 à 14h15 par La rédaction

Même s’il n’a pas pu faire signer Moise Kean au PSG, Leonardo aurait joué un rôle déterminant dans l’arrivée de l’Italien à la Juve.

Il représentait l’une des satisfactions de la saison dernière du côté du PSG malgré une deuxième place en championnat. Moise Kean, auteur de 13 réalisations en Ligue 1, avait même pris la place de Mauro Icardi à la pointe de l’attaque parisienne. Mais Paris n’a pas pu recruter définitivement l’international italien qui était prêté sans option d’achat par Everton. Moise Kean s’est donc engagé à la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt de 2 ans avec une obligation d’achat.

« Je ne vois pas le « bad boy » dont on parle »