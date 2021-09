Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria confronté à un gros problème !

Publié le 11 septembre 2021 à 14h10 par La rédaction

N'entrant plus dans les plans de son coach Jorge Sampaoli, Jordan Amavi pourrait vivre une saison galère alors qu’il vient de prolonger son contrat jusqu’en 2025.

Jorge Sampaoli aurait bien aimé pouvoir compter sur un nouveau latéral gauche capable d’évoluer piston cette saison. Mais faute de ventes, Pablo Longoria n’a pas pu satisfaire le technicien argentin. L’OM n’en compte donc qu’un seul de métier en la personne de Jordan Amavi. Mais l’ancien Niçois n’a pas disputé le moindre minute depuis le début du championnat.

Amavi a prolongé en mai jusqu’en 2025