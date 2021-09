Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces deux joueurs qui ont plombé la priorité de Sampaoli !

Publié le 11 septembre 2021 à 13h30 par A.M. mis à jour le 11 septembre 2021 à 13h44

Malgré son activité durant le mercato, l'OM n'a pas réussi à concrétiser tous ses objectifs dans les dernières heures du marché. Et pour cause, sans les ventes de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, Pablo Longoria était bloqué.

Cet été, l'Olympique de Marseille a mené un mercato très actif avec pas moins de 12 recrues, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. D'ailleurs, ces nouveaux joueurs ce sont rapidement imposés à l'OM et au sein du onze de départ de Jorge Sampaoli. Cependant, le technicien argentin n'est pas entièrement satisfait et affichait vendredi en conférence de presse sa frustration d'avoir manqué l'opportunité de recruter un avant-centre. « Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car. Nous n'avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec », confiait-il. En effet, la dernière journée du mercato a été frustrante pour Jorge Sampaoli.

Kamara et Caleta-Car ont empêché l'OM de recruter un attaquant