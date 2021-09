Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Pjanic... Koeman se fait fracasser !

Publié le 11 septembre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il a quitté le FC Barcelone cet été, Miralem Pjanic a révélé que même Leo Messi ne comprenait pas le traitement qu’il subissait.

Le moins que l’on puisse dire est que Miralem Pjanic n’a pas quitté le FC Barcelone en étant en bons termes avec Ronald Koeman. En effet, depuis on départ direction Besiktas en prêt un an seulement après son arrivée, l’international bosnien ne s’est jamais montré tendre à l’égard du technicien néerlandais qui ne lui a jamais vraiment donné sa chance la saison passée. Et visiblement, Miralem Pjanic n’était pas le seul à ne pas comprendre son traitement.

« Personne ne comprenait »