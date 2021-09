Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic révèle les dessous de son été agité !

Publié le 11 septembre 2021 à 15h00 par A.D.

A la peine au FC Barcelone, Miralem Pjanic aurait aimé faire son retour à la Juventus, mais il s'est finalement engagé en faveur du Besiktas. Interrogé sur son faux départ à La Vieille Dame, l'international bosnien a révélé toutes les coulisses.

Lors de l'été 2020, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone. Alors que sa première année au Barça ne s'est pas du tout passée comme il l'avait imaginé, l'international bosnien a tenté de faire son retour à La Vieille Dame . Toutefois, le FC Barcelone et la Juve ne seraient pas parvenus à s'entendre. Actuel pensionnaire du Besiktas, Miralem Pjanic a raconté les coulisses de son retour avorté à la Juventus.

«J'aurais aimé revenir et j'aurais fait n'importe quoi pour retrouver Allegri»