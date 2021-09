Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Koeman justifie son départ !

Publié le 11 septembre 2021 à 11h00 par A.D.

En grande difficulté au FC Barcelone la saison dernière, Miralem Pjanic s'est engagé en faveur du Besiktas cet été. Interrogé sur son départ, l'international bosnien a lâché toutes ses vérités.

Pour donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière, Miralem Pjanic a quitté la Juventus à l'été 2020 pour rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, l'international bosnien a très vite regretté son choix. Alors qu'il ne parvenait pas à obtenir les bonnes grâces de Ronald Koeman, Miralem Pjanic a eu très peu de minutes à se mettre sous la dent la saison dernière. Une situation qui l'a poussée à partir cet été et à signer au Besiktas. Lors d'un entretien accordé à Tuttosport , Miralem Pjanic s'est livré sur son départ du FC Barcelone.

«Je ne pouvais pas rester à Barcelone avec Koeman»