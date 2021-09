Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a refusé une opération XXL !

Publié le 11 septembre 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a vendu Emerson à Tottenham dans les dernières heures du mercato estival, il aurait pu profiter de ce départ pour enregistrer deux arrivées.

L’été 2021 a été synonyme d’austérité pour le FC Barcelone. En effet, après avoir enrôlé Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero dans le cadre de transferts libre et d’avoir accueilli Luuk de Jong en prêt, le club catalans s’est surtout attelé à vendre une partie de ces joueurs. Dans cette optique, un joueur comme Emerson a été poussé vers la sortie et a ainsi rejoint Tottenham, club avec lequel il a d’ailleurs fait ses grands débuts ce samedi contre Crystal Palace.

Le Barça a recalé Serge Aurier et Tanguy Ndombélé