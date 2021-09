Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga a déclenché une incroyable polémique..

Publié le 11 septembre 2021 à 21h30 par D.M.

Une journaliste espagnole aurait tenu des propos jugés racistes lors de la présentation d'Eduardo Camavinga. La chaîne RTVE, où officie Lorena Gonzalez, a ouvert une enquête.

Le Real Madrid a réussi un gros coup à la fin du mercato estival en mettant la main sur Eduardo Camavinga, désireux de quitter Rennes comme l’avait indiqué le 10Sport.com en exclusivité. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club espagnol jusqu’en 2027 et pourrait même faire ses débuts en Liga ce dimanche face au Celta Vigo. Présenté à la presse espagnole ce mercredi, Eduardo Camavinga a répondu aux questions des journalistes espagnoles. Mais durant cette conférence de presse, un énorme dérapage s’est produit.

Des propos racistes prononcés durant la présentation de Camavinga