Foot - Mercato

Mercato : Solskjaer s'enflamme pour les grands débuts de Ronaldo à Manchester !

Publié le 11 septembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Auteur d'un doublé face à Newcastle, Cristiano Ronaldo a réussi son grand retour à Manchester United. Une performance commentée par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Cristiano Ronaldo a été l’un des acteurs majeurs du dernier mercato estival. Comme son concurrent de longue date Lionel Messi, l’attaquant portugais a décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière et de quitter la Juventus. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 3 septembre dernier, le PSG a contacté son entourage, mais sans pour autant formuler d’offre. Annoncé proche de Manchester City durant plusieurs jours, Ronaldo s’est finalement engagé avec Manchester United. Un retour aux sources pour le Portugais, qui avait porté les couleurs des Red Devils entre 2003 et 2009. Douze ans après son départ vers le Real Madrid, le champion d’Europe 2016 a, de nouveau, foulé la pelouse d’Old Trafford face à Newcastle ce samedi. Titularisé par Ole Gunnar Solskjaer et acclamé par le public mancunien, Ronaldo a réussi ses débuts. Le joueur de 36 ans a inscrit les deux premiers buts de son équipe et a participé activement à la victoire de Manchester United (4-1). Une performance qui n’a pas étonné son ancien dirigeant Pavel Nedved. « Il a encore marqué ? Bon, je ne suis pas étonné … » a déclaré le vice-président de la Juventus au micro de DAZN. Après la rencontre, Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

« Je suis fier d'être de retour à Manchester United »

Après son retour, l’attaquant est revenu sur son retour à Manchester United et notamment sur le match qu’il a disputé. « Mon retour à Old Trafford n'a été qu'un bref rappel de la raison pour laquelle ce stade est connu comme le théâtre des rêves. Pour moi, il a toujours été un lieu magique où l'on peut réaliser tout ce que l'on veut. Avec tous mes coéquipiers et avec le soutien incroyable que nous recevons toujours des tribunes, nous affrontons la route qui s'ouvre devant nous avec confiance et optimisme, car nous finirons par fêter ça tous ensemble. Je suis fier d'être de retour à Manchester United et de jouer en Premier League une fois de plus, mais surtout, heureux d'aider l'équipe ! Lets’go Devils » peut-on lire sur le compte Instagram de Cristiano Ronaldo.

« Je suis très heureux pour Ronaldo »