Mercato - Barcelone : Cette incroyable révélation sur l'arrivée de Griezmann à l'Atlético !

Publié le 11 septembre 2021 à 17h00 par D.M.

Quelques jours après son arrivée à l'Atlético, Antoine Griezmann se sent à l'aise au sein d'un vestiaire où il connait de nombreux joueurs.

Retour aux sources pour Antoine Griezmann ! Le joueur français a mis fin à son aventure au FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Annoncé sur le départ tout au long du mois d’août, l’attaquant de 30 ans a pris la décision de retourner à l’Atlético, club où il a évolué entre 2014 et 2019. Alors qu’il pourrait faire ses débuts ce dimanche contre l’Espanyol Barcelone, Diego Simeone est revenu sur son arrivée en conférence de presse : « J'ai trouvé Griezmann très désireux de revenir, enthousiaste à l'idée de revenir dans l'équipe et les supporters exigeront de Griezmann la même chose que ce qu'ils exigent de nous tous les jours. Les supporters sont très exigeants et c'est normal qu'ils exigent de Griezmann la même chose que de nous tous les jours ».

Griezmann déjà intégré