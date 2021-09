Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il lâcher l’affaire pour Mbappé ?

Publié le 12 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que le PSG ait repoussé les avances du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé à la toute fin du mercato, les ambitions des dirigeants parisiens de prolonger le contrat de leur attaquant pourraient être vaines. En effet, Mbappé aurait annoncé en interne à des coéquipiers qu’il allait rejoindre le Real Madrid. Leonardo doit-il passer à autre chose ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG a remporté la bataille, mais pas la guerre. Il y a de cela seulement quelques jours, le Paris Saint-Germain a su se montrer ferme quant aux approches du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé à la toute fin du mercato. Cependant, la direction parisienne a refusé de plier devant même une offre de 200M€ d’après différents médias. Pire, l’Émir du Qatar a demandé à la direction du PSG de commencer à préparer une offre légendaire qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du club derrière Neymar et devant Lionel Messi comme le10sport.com vous l’a révélé à la toute fin du mois d’août. Néanmoins, qu’elle parvienne jusqu’aux mains de Kylian Mbappé et de ses représentants ou non, elle ne devrait pas recevoir de réponse positive.

Mbappé attend son départ pour le Real Madrid, que faire pour Leonardo ?