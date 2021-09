Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann reçoit un message très fort après son départ !

Publié le 12 septembre 2021 à 20h00 par La rédaction

Antoine Griezmann a rejoué ce dimanche 12 septembre sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Heureux de retrouver le Français chez les Colchoneros, Yannick Carrasco a envoyé un message fort.

Deux ans après son départ pour le Barça, Antoine Griezmann a retrouvé les couleurs de l'Atlético cet été. Pour sa grande première depuis son retour, le Français devait faire face à l’Espanyol Barcelone ce dimanche. Et son équipe s’est imposée 2-1, au bout du suspense. Après 10 minutes de temps additionnel, Thomas Lemar a inscrit un but, permettant à son équipe de prendre les 3 points. Si Griezmann n’a pas marqué, Yannick Carrasco a tout de même loué son talent et son apport à l'Atlético.

«Il fera de bonnes choses cette saison à l’Atlético de Madrid»