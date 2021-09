Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pris de vitesse pour la nouvelle sensation de Serie A ?

Publié le 12 septembre 2021 à 19h10 par A.C.

L’Inter devrait être le danger le plus grand pour Pabvlo Longoria et l’Olympique de Marseille, dans la course à Giacomo Raspadori.

Toute l’Italie est fan de lui. Après avoir brillé la saison dernière avec Sassuolo, son club formateur, Giacomo Raspadori a franchi un nouveau pallier avec l’équipe d’Italie ! Buteur face à la Lituanie (5-0), il est en train de devenir à seulement 21 ans la nouvelle promesse du football italien... et cela n’a pas échappé à Pablo Longoria, qui n’est autre que l’ancien directeur du recrutement du club émilien. Le président de l’Olympique de Marseille aurait déjà commencé à travailler pour recruter Raspadori, mais devra faire face à l’énorme concurrence du RB Leipzig et de l’Inter.

L’Inter prête à acheter Raspadori dès janvier