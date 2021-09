Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux menaces XXL pour le nouveau coup de cœur de Longoria ?

Publié le 12 septembre 2021 à 18h10 par A.C.

L’Olympique de Marseille est loin d’être le seul club sur les traces de Giacomo Raspadori, la nouvelle pépite de Sassuolo.

En Italie, certains le comparent déjà à Sergio Agüero, Carlos Tevez ou encore Antonio Di Natale. A seulement 21 ans, Giacomo Raspadori est en train d’exploser avec son club de Sassuolo... mais également avec l’Italie ! Après une petite apparition à l’Euro face au Pays de Galles (1-0), l’attaquant a vécu sa première titularisation face à la Lituanie le 8 septembre dernier, marquant un but et frôlant le doublé avec une frappe déviée qui a finalement été compté comme un but contre son camp d’Edgaras Utkus (5-0). De quoi plaire à Pablo Longoria, qui le connait depuis longtemps et qui aimerait l’attirer à l’Olympique de Marseille.

Leipzig et l’Inter ne vont pas faciliter la tâche de l’OM

Ça ne sera pas simple ! D’après les informations de Daniele Longo, le RB Leipzig aurait également établi des contacts avec Sassuolo et souhaiterait recruter Giacomo Raspadori l’été prochain. Le principal danger pour l’OM devrait toutefois être l’Inter ! Le club milanais suit de très près Raspadori depuis quasiment un an et aurait l’intention de faire tout son possible pour l’offrir à Simone Inzaghi.