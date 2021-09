Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur un renfort inattendu !

Publié le 12 septembre 2021 à 12h30 par B.C.

Ce samedi, Bamba Dieng s’est fait remarquer en inscrivant un doublé avec l’OM contre l’AS Monaco (2-0). Une prestation qui pourrait l’amener à prendre de l’importance dans le groupe à l’avenir.

Contraint de faire sans Arkadiusz Milik, blessé, en ce début de saison, Jorge Sampaoli devait également composer avec l’absence de Dimitri Payet ce samedi lors du choc face à l’AS Monaco (2-0). Ainsi, l’Argentin n’avait d’autre choix que de titulariser Bamba Dieng sur le front de l’attaque, un choix payant de la part de l’entraîneur de l’OM. Pour sa première apparition de la saison, le jeune attaquant sénégalais (21 ans) s’est illustré en faisant souffrir la défense monégasque et en inscrivant un doublé, provoquant l’engouement d’un stade Louis-II aux couleurs de l’OM. Arrivé la saison dernière en provenance du Diambars FC, club sénégalais partenaire du club phocéen, Bamba Dieng a clairement marqué des points alors qu’Arkadiusz Milik tarde à faire son retour. Tout sauf une surprise pour Jorge Sampaoli.

« Dieng n'est pas une surprise »

Interrogé à l’issue de la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Monaco, Jorge Sampaoli s’est enthousiasmé pour la prestation de son joueur. « Pour moi, Dieng n'est pas une surprise, sinon je ne l'aurais pas mis. Il a des qualités qu'on voit au quotidien, pour jouer dans les espaces. On l'a choisi pour cette capacité à faire mal dans leur dos. Il a un très grand potentiel. Je l'ai choisi aujourd'hui car je pensais qu'à ce poste, il pourrait leur faire mal », a-t-il confié dans des propos relayés par RMC . Preuve des qualités de Bamba Dieng, Jorge Sampaoli a d’ailleurs milité en interne pour le conserver malgré des intérêts venus de Ligue 1 et Ligue 2 cet été selon les informations divulguées par RMC et La Provence ce dimanche. Dijon était notamment disposé à accueillir le Sénégalais et à lui offrir une place de titulaire, mais l’Argentin a rapidement écarté tout départ de sa pépite en raison de l’indisponibilité d’Arkadiusz Milik. Alors que l’OM n’est pas parvenu à recruter un avant-centre malgré le départ de Dario Benedetto, Bamba Dieng devrait donc avoir sa chance cette saison.

