Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli s'enflamme déjà pour ce renfort estival !

Publié le 12 septembre 2021 à 8h45 par La rédaction

Après la victoire de l'OM face à Monaco (0-2), la performance de Luan Peres particulièrement solide a été notifiée notamment par Jorge Sampaoli.

Si l’OM a brillé par son secteur offensif pour ces premières journées, on ne peut pas en dire autant de sa défense particulièrement friable contre Montpellier (2 buts encaissés), Bordeaux (idem) et Saint Etienne (1 but pris). Néanmoins Luan Peres semblait compter parmi les satisfactions du mercato en ce début de saison. Sa performance de haut vol contre Monaco confirme cette tendance.

« C’est pour ça que je l’ai fait venir »