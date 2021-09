Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à passer à l’attaque pour un ancien de Ligue 1 ?

Publié le 12 septembre 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone voudrait renforcer son milieu de terrain, cette quête mènerait le club catalan vers Youri Tielemans, ancien joueur de l’AS Monaco actuellement à Leicester City.

Cet été, le FC Barcelone n’est pas passé loin d’enregistrer l’arrivé de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool. Seulement voilà, le PSG a finalement réussi à passer devant le club catalan dans la course à la signature de l’international néerlandais. De ce fait, aucun milieu n’a rejoint le Barça au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Cependant, le projet de renforcer l’entrejeu de l’équipe entrainée par Ronald Koeman n’a pas été abandonné pour autant et une piste pourrait se dessiner dans cette perspective.

Youri Tielemans n’est pas une priorité, mais…