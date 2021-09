Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli face à un gros dilemme…

Publié le 12 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par l’OM cet été, Duje Caleta-Car n’a jamais trouvé preneur sur le marché. Et s’il souhaite pouvoir se débarrasser de l’international croate, Jorge Sampaoli devra forcément le mettre en valeur avec du temps de jeu…

« On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car. Nous n'avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec », confiait Jorge Sampaoli vendredi en conférence de presse, assurant donc qu’il avait été bloqué dans sa quête d’un nouveau buteur à l’OM par les départs avortés de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, qui n’ont jamais trouvé preneur sur le marché des transferts cet été. Le défenseur croate, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM, devrait encore figurer sur la liste des transferts dans les mois à venir, mais il va faire l’objet d’un gros dilemme dans l’esprit de Jorge Sampaoli…

Sampaoli obligé de faire jouer Caleta-Car ?

Comme l’a indiqué L’Equipe samedi, s’il veut réussir à vendre Duje Caleta-Car, Jorge Sampaoli devra réussir à valoriser son joueur dans les mois à venir. L’entraîneur argentin de l’OM, même s’il a bouclé de nombreux renforts au poste de défenseur central été (Balerdi, Saliba, Luan Peres…), devra donc offrir u temps de jeu à Caleta-Car pour mieux s’en séparer l’hiver ou l’été prochain.