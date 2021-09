Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont déjà jetés pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 septembre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à terme le 30 juin, le PSG est parvenu à le retenir lors du dernier mercato estival. Toutefois, le club de la capitale ne devrait pas profiter de son numéro 7 longtemps, puisque tout serait déjà prêt pour son départ au Real Madrid en 2022.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG lors du dernier mercato estival. Alors que l'attaquant français refuserait de prolonger pour rejoindre le Real Madrid, Florentino Pérez aurait formulé deux offres successives, d'environ 160M€ et 180M€. Toutefois, le PSG n'aurait accepté aucune de ces propositions. Et comme l'a déclaré Thierry Henry, le PSG peut s'estimer heureux d'avoir conservé Kylian Mbappé. « Mbappé ? Quand tu joues seul devant avec des mecs qui peuvent courir pour toi, tu peux revenir un peu plus en marchant et te concentrer à partir dans le dos de la défense quand tu peux. C’est ce qu’il a fait pendant cette rencontre face à Clermont et lorsqu’il est comme ça, il est très difficile à arrêter ! (…) Mbappé est un joueur exceptionnel ! Comme je le dis souvent, il est même extraordinaire. Soyons contents qu’il soit resté au PSG ! (…) Le PSG avait pour consigne de se projeter vers l’avant et Mbappé allait sur le côté. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation en un contre un contre lui, c’est difficile… Voire quasiment impossible de l’arrêter ! » , a-t-il jugé sur Prime Video .

Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été

S'il a réussi à conserver Kylian Mbappé cet été, le PSG est loin d'être sorti d'affaire, puisque son numéro 7 n'a toujours pas prolongé et le Real Madrid est toujours à l'affût. D'autant que Florentino Pérez aurait parfaitement les moyens de s'offrir le Français d'après Javier Tebas. « C'est une grande contradiction. J'ai déjà dit que Madrid n'était pas ruiné. Il a également dit que les jeunes ne regardent plus le football, ce qui n'est pas vrai non plus. Lorsque nous avons présenté les chiffres de la saison dernière et que l'on m'a demandé à quoi ressemblerait le marché des transferts cet été, j'ai dit qu'il serait moins dynamique que d'habitude, mais qu'il pourrait y avoir de temps en temps une grosse affaire. J'ai dit que le Real Madrid pouvait signer Mbappé ou Haaland, et que Barcelone ne pouvait pas » , a expliqué le président de la Liga à Sport.es . Et pour plomber les espoirs du PSG, le feuilleton Mbappé serait d'ores et déjà réglé, puisque son départ au Real Madrid serait déjà acté.

Un contrat de 30M€ attend Kylian Mbappé à Madrid