Mercato - PSG : Mbappé reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 12 septembre 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé a été l’auteur d’un nouveau but ce samedi contre Clermont, Thierry Henry s’est montré impressionné par la performance globale de l’attaquant de 22 ans.

Cinq matchs de Ligue 1, et cinq victoires pour le PSG cette saison. Ce samedi, le club de la capitale s’est effectivement imposé 4-0 à domicile contre une équipe de Clermont clairement pas venue au Parc des Princes pour fermer le jeu. Les milieux parisiens se sont d’ailleurs montrés prolifiques avec un doublé signé Ander Herrera et un quatrième but inscrit par Idrissa Gueye. Quant à lui, Kylian Mbappé a évidemment été l’auteur d’une nouvelle réalisation en inscrivant le troisième but du PSG. Et au sortir de la rencontre, Thierry Henry n’a pas tari d’éloges à l’égard du numéro 7 parisien qu’il est très heureux d’avoir vu rester à Paris cet été malgré son envie de rejoindre le Real Madrid.

« Soyons contents qu’il soit resté au PSG ! »