Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Paul Pogba s’enflamme pour le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 septembre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Manchester United, Paul Pogba ne cache pas être satisfait du come-back du Portugais.

Ce fut l’un des moments fors de cette fenêtre estivale des transferts, Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Manchester United après son départ de la Juventus. Et le moins que l’on puisse dire est que l’international portugais a marqué son retour avec la manière en inscrivant un doublé ce samedi contre Newcastle (victoire 4-1 des Red Devils ). Et de son côté, Paul Pogba ne cache pas être ravi de revoir le quintuple lauréat du Ballon d’Or du côté d’Old Trafford.

« Il va augmenter le niveau »