Mercato : L'énorme révélation de Sir Alex Ferguson sur le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo a effectué ses grands débuts avec Manchester United ce samedi, Sir Alex Ferguson a expliqué le rôle qu’il a joué dans ce transfert historique.

C’est le type d’histoire qui façonne une légende. S’il en était déjà une, Cristiano Ronaldo est parti pour continuer son hégémonie, et il l’a montré ce samedi pour son grand retour à Old Trafford. 12 ans après son départ, le Portugais a revêtu le maillot de Manchester United contre Newcastle. 90 minutes et déjà un doublé pour CR7 . Un come back de légende pour Cristiano Ronaldo. Un moment qu’a savouré Sir Alex Ferguson, l’entraîneur qui l’a révélé chez les Red Devils . Dans un entretien accordé à Viaplay , l’Ecossais s’est confié avec émotion sur le retour de l’enfant prodige, tout en expliquant l’impact qu’il a eu dans ce transfert.

« Beaucoup de gens ont joué un rôle et j’y ai contribué »