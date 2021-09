Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas en rajoute une couche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 12 septembre 2021 à 9h15 par B.C.

Favorable au lancement d’une Super Ligue européenne pour renflouer ses caisses, le Real Madrid est tout de même passé à l’action pour Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival malgré la création avortée de cette nouvelle compétition. De quoi faire réagir Javier Tebas, fermement opposé au projet.

En avril dernier, le projet de Super Ligue européenne semi-fermée était officiellement lancé par douze clubs, dont le Real Madrid. Un projet permettant aux membres fondateurs de revoir leurs revenus à la hausse au sortir de la crise du Covid-19. « Nous avons remarqué que les audiences TV étaient en baisse et que les droits TV avaient diminué. Il fallait faire quelque chose. Et avec la pandémie... nous sommes tous ruinés », s’était justifié à cette époque Florentino Pérez. Finalement, le dossier ne s’est pas concrétisé, mais cela n’a pas empêché le Real Madrid de passer à l’action pour Kylian Mbappé en formulant plusieurs offres avoisinant 200M€ au PSG lors du dernier mercato estival. Un sujet sur lequel est de nouveau revenu Javier Tebas, dans un entretien accordé à Sport ce dimanche.

« C'est une grande contradiction »