Mercato : Les révélations fracassantes de la presse anglaise sur le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 septembre 2021 à 11h00 par B.C.

De retour à Manchester United douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo affiche de grosses ambitions pour cette nouvelle aventure. Une réussite du côté d’Old Trafford qui pourrait amener le Portugais a touché de belles primes en plus de son salaire.

Cristiano Ronaldo ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts pour sa nouvelle aventure à Manchester United. Pour sa grande première, l’international portugais s’est illustré avec un doublé face à Newcastle (4-1), de quoi enflammer un Old Trafford déjà bouillant. « Je ne m'attendais pas à ça, à marquer deux buts... j'en attendais à un mais pas à deux. J'apprécie ce que les fans ont fait pour moi aujourd'hui, je suis tellement fier de ça. Mais le plus important, c'est de gagner des matchs. Manchester a besoin d'être à la place qu'il mérite », a confié Cristiano Ronaldo après sa grande prestation. Le quintuple Ballon d’Or ne s’en cache pas, il reste très ambitieux du haut de ses 36 ans, une réussite qui pourrait être synonyme de jackpot pour lui à l’issue de la saison.

Jusqu’à 3.5M€ de primes pour Ronaldo ?