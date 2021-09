Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tient sa vengeance sur Leonardo après le feuilleton Messi ?

Publié le 12 septembre 2021 à 16h45 par B.C.

Cet été, le PSG a réalisé un coup légendaire en s’attachant les services de Lionel Messi sans débourser d’indemnité de transfert. D’autres joueurs libres ont également été recrutés par Leonardo, ce qui pourrait donner des idées au FC Barcelone.

Quatre ans après les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a fait encore plus fort. Alors que Lionel Messi n’a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi et Lionel Messi sont parvenus à attirer le sextuple Ballon d’Or dans la capitale. Un départ qui n’est toujours pas digéré en Catalogne. Mais le PSG a réalisé d’autres opérations satisfaisantes en s’attachant les services de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum sans débourser d’indemnité de transfert. Une stratégie qui pourrait de nouveau être employée à l’été 2022 puisque Leonardo se serait déjà rapproché de Franck Kessié, qui est entré dans sa dernière année de contrat avec l’AC Milan, mais le FC Barcelone ne serait pas loin.

Le Barça prêt à chiper Kessié au PSG ?