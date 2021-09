Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti a un énorme plan pour Camavinga !

Publié le 12 septembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti aurait de grands projets pour lui au sein du club de la capitale espagnole.

À moins d’un an du terme de son contrat au Stade Rennais, Eduardo Camavinga était annoncé avec insistance dans le viseur du PSG au cours du mois d’août. Seulement voilà, le milieu français a finalement pris la direction du Real Madrid le dernier jour de cette fenêtre estivale des transferts, le club madrilène ayant choisi de miser sur lui pour consolider son entrejeu après avoir compris qu’il lui était impossible de renforcer son attaque avec la venue de Kylian Mbappé. Et tout indique qu’Eduardo Camavinga n’a pas à s’inquiéter pour sa place au sein des Merengue .

Eduardo Camavinga, le successeur de Luka Modric ?