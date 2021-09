Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien de l’ASSE interpelle Florentino Pérez !

Publié le 12 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Évoluant à Leicester City club qu’il a rejoint après sa formation et post-formation à l’ASSE, Wesley Fofana a lancé un énorme appel du pied au Real Madrid.

Le Real Madrid n’a pas réalisé un mercato flamboyant en terme d’investissement et le PSG n’y est pas pour rien. En effet, en raison de la réticence du Paris Saint-Germain de vendre Kylian Mbappé, le club madrilène s’est rabattu en toute fin de mercato sur Eduardo Camavinga qui est la deuxième recrue estivale du Real Madrid après David Alaba arrivé libre de tout contrat en provenance du Bayern Munich. Cependant, la donne pourrait être bien différente l’été prochain avec notamment les venues de Kylian Mbappé, de Paul Pogba ou encore d’Erling Braut Haaland.

« C’est un rêve de jouer au Real Madrid ».