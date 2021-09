Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences d'Ancelotti sur l'arrivée de Camavinga !

Publié le 11 septembre 2021 à 19h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti s'st exprimé sur l'arrivée d'Eduardo Camavinga au Real Madrid et a indiqué que le joueur pourrait faire ses débuts face au Celta Vigo ce dimanche.

Après avoir tenté sa chance dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid a décidé de s’offrir un autre international français. Dans les derniers jours du mercato estival, le club espagnol a réussi à s’attacher les services d’Eduardo Camavinga, dans le viseur aussi du PSG, de Manchester United et d’Arsenal. Le joueur de 18 ans, qui a rejoint le groupe cette semaine, pourrait faire ses grands débuts en Liga ce dimanche face au Celta Vigo si l’on en croit les paroles de Carlo Ancelotti.

« Il est très excité et motivé d'être ici »