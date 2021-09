Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rennes valide le choix de Camavinga de snober le PSG !

Publié le 11 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Interrogé sur le choix d'Eduardo Camavinga de rejoindre le Real Madrid, Bruno Genesio semble assez satisfait qu'il ait privilégié l'étranger.

En fin de contrat en juin prochain avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a été annoncé sur le départ tout l'été, notamment vers le PSG la destination qui semblait le plus lui plaire. Et pourtant, le milieu de terrain français a finalement rejoint le Real Madrid dans les dernières heures du mercato. Un choix validé par Bruno Genesio.

Genesio se réjouit pour Camavinga