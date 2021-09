Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid met le feu dans le feuilleton Pogba !

Publié le 11 septembre 2021 à 16h45 par Th.B. mis à jour le 11 septembre 2021 à 16h47

Alors que le PSG songerait à s’attacher les services de Paul Pogba l’été prochain, le Real Madrid serait également dans le coup pour le milieu de terrain de Manchester United et serait même confiant.

En marge du prochain mercato estival, le PSG aurait des vues sur Paul Pogba, à l’instar de la dernière session des transferts. Pour rappel, le contrat du champion du monde tricolore ne court que juin 2022. Et en l’état, le milieu de terrain de Manchester United refuserait de le prolonger. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’un nouveau coup à 0€ comme Leonardo en a bouclé plusieurs cet été. Néanmoins, il ne faudrait pas omettre le Real Madrid de la course à la signature de Paul Pogba.

Le Real Madrid est confiant pour Pogba !