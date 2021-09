Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente le coup pour la nouvelle sensation de Serie A !

Publié le 12 septembre 2021 à 17h10 par A.C.

Pablo Longoria semble être tombé sous le charme de Giacomo Raspadori, jeune attaquant de Sassuolo qui commence à se faire un nom en Italie.

Cet été, l’Olympique de Marseille aurait pu perdre Arkadiusz Milik. Finalement la blessure du Polonais semble avoir refroidi se prétendants et l’a donc poussé à poursuivre sa carrière à Marseille, renvoyant toute idée de départ à la fin de la saison. Pablo Longoria ne semble toutefois pas vouloir se laisser surprendre par le départ de Milik et aurait déjà activé plusieurs pistes offensives pour l’OM. Un d’entre elles mènerait notamment à Giacomo Raspadori, surprise de Roberto Mancini au dernier Euro et l’une des grandes révélations de ce début de saison en Serie A.

L’OM a bougé en avance pour Raspadori