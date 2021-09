Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien essuyé un terrible échec avec Kamara !

Capitaine de l'OM face à l'AS Monaco ce samedi, Boubacar Kamara aurait très bien pu quitter son club formateur lors du dernier mercato estival

« C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort » confiait en juillet dernier Pablo Longoria au sujet de Boubacar Kamara, sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OM. Le président marseillais a tout simplement décidé de le placer sur la liste des transferts cet été. Le club phocéen comptait sur la vente de Kamara pour recruter un renfort offensif. Mais finalement, le milieu de terrain est resté à l’OM.

Longoria avait décidé de vendre Kamara, mais...