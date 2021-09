Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a joué un rôle inattendu dans un dossier de Leonardo !

Publié le 12 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Cet été, Pablo Sarabia a été prêté au Sporting et l'international espagnol explique qu'il n'a pas choisi l'ancien club de Cristiano Ronaldo par hasard.

Avec l'arrivée de Lionel Messi, Pablo Sarabia n'avait quasiment plus aucune chance d'obtenir du temps de jeu cette saison. Par conséquent, dans les dernières heures du mercato, il a quitté le PSG. Alors que le club de la capitale obtenait le prêt de Nuno Mendes, l'international espagnol faisait le chemin inverse et rejoignait le Sporting sous la forme d'un prêt également. Et Pablo Longoria reconnaît que jouer dans l'ancien club de Cristiano Ronaldo est un sentiment particulier.

Sarabia influencé par Ronaldo