Mercato - PSG : Leonardo condamné à l’exploit pour Theo Hernandez ?

Publié le 12 septembre 2021 à 18h30 par A.C.

A bientôt 24 ans, Theo Hernandez est en train de prendre une nouvelle envergure et cela n’a pas échappé à Leonardo, au Paris Saint-Germain.

Il est jeune, Français et est en train de tout casser en Serie A. Formé à l'Atlético de Madrid et passé par le Real Madrid, Theo Hernandez explose enfin avec l’AC Milan et ne cesse de surprendre, puisqu’il est déjà considéré comme le meilleur latéral gauche de Serie A devant Robin Gosens de l’Atalanta ou encore Alex Sandro de la Juventus. Avec Zlatan Ibrahimovic et Franck Kessié il est l’un des hommes forts de la renaissance milanaise... ce qui n’est pas passé inaperçu à l’étranger ! Après avoir recruté Achraf Hakimi et Nuno Mendes cet été, Leonardo lorgnerait désormais Hernandez, qu’il voudrait absolument attirer au Paris Saint-Germain. La tâche ne sera toutefois pas simple, puisque le Français semble également dans le viseur de Manchester City et Pep Guardiola, qui compte bien le souffler au PSG.

L’AC Milan veut tripler le salaire d’Hernandez

Mais le plus gros obstacle devrait être l’AC Milan ! Si les dirigeants ont récemment décidé de ne pas se plier aux exigences de Gianluigi Donnarumma et donc de le laisser filer vers le Paris Saint-Germain, la situation devrait être différente avec Theo Hernandez. D’après les informations de CM.com , l’international français serait considéré comme un véritable pilier du projet rossonero et un nouveau contrat devrait donc lui être offert. Le portail transalpin ne dévoile pas la durée de ce nouveau contrat, mais annonce notamment qu’Hernandez pourrait tripler son salaire actuel, qui s’élèverait à 1,5M€ par an. La seule chance de faire sauter le verrou milanais serait de présenter une offre comprise entre 65 ou 70M€ au minimum... à peu près la même somme que le PSG a déboursé cet été, pour arracher Achraf Hakimi à l’Inter.

« Je suis très heureux à Milan, je suis trop bien »