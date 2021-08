Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Theo Hernandez dictée par... Kylian Mbappé ?

Publié le 28 août 2021 à 23h15 par A.D.

Pour venir épauler Juan Bernat au poste d'arrière gauche, le PSG espérerait s'offrir les services de Theo Hernandez. En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, Leonardo pourrait sérieusement se pencher sur le cas du latéral français.

Libre de tout contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Alors qu'il souhaiterait rejoindre le Real Madrid, le champion du monde français refuserait de prolonger. Sachant que le Real Madrid multiplie les offensives, le PSG pourrait finalement plier pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement cet été. Et grâce au transfert de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait en profiter pour recruter à la fois un attaquant de classe mondiale et Theo Hernandez.

Le dossier Theo Hernandez débloqué par le départ de Mbappé ?