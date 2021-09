Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo fait déjà l’unanimité à Manchester United !

Publié le 12 septembre 2021

Alors qu’il a effectué son grand retour à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo semble déjà avoir (re)conquis les coeurs du côté d’Old Trafford.

Trois ans après son arrivée à la Juventus, Cristiano Ronaldo souhaitait absolument quitter le Piémont à un an du terme de son contrat. Dans cette optique, son agent Jorge Mendes s’est activé tout au long de l’été pour lui trouver un point de chute. Cependant, les pistes évoquées qu’étaient le PSG ou le Real Madrid n’ont pas abouti. Tandis que s'approchait le coup de sifflet final du mercato, il était même annoncé que le Portugais pourrait finalement rester dans le Piémont. Mais tout s’est rapidement décanté. Dans les derniers jours de cette fenêtre estivale des transferts, Cristiano Ronaldo a été lié à Manchester City avec insistance et a ainsi effectué son grand retour dans la ville anglaise.

« Je suis excité comme tout le monde », lance Sir Alex Ferguson